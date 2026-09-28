41-летний Леброн Джеймс высказался о возможном завершении карьеры

Звёздный американский форвард Леброн Джеймс высказался о возможном завершении карьеры по истечении контракта с «Филадельфией Сиксерс».

«Я просто смотрю на каждый день, как я могу стать лучшей версией себя. Просто живу настоящим.… Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Леброна Джеймса Sporting News.

Напомним, 41-летний Леброн Джеймс подписал двухлетний контракт с «Филадельфией» на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.