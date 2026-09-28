15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У него отличная баскетбольная школа». Джулиус Рэндл — о Егоре Дёмине

«У него отличная баскетбольная школа». Джулиус Рэндл — о Егоре Дёмине
Комментарии

Новоиспечённый форвард «Бруклин Нетс» Джулиус Рэндл рассказал о молодых одноклубниках россиянине Егоре Дёмине и новичке Майкеле Брауне, отметив их талант и стремление развиваться.

«Да нет, я понял вот что: эти ребята очень хотят учиться, хотят становиться лучше. Они, конечно, невероятно талантливы, но у них ещё и настоящий соревновательный характер. Они с самого начала стремятся прибавлять. А когда у тебя есть такой настрой, тебе, по сути, нужны только наставник и хороший пример. В моём возрасте в начале карьеры у меня был лучший пример из возможных — Коби [Брайант]. И, мне кажется, его уроки и тот пример, который он подавал, помогли мне пройти весь этот путь. Вот я уже в своём 13-м сезоне, а всё равно каждый день стараюсь прибавлять, становиться лучше. Талант у них огромный, они многое умеют.

Возьмите Майкела: ему всего 19, он новичок, но он уже выходит из-под заслона в пик-н-ролле и понимает, какое решение принять в каждой ситуации. В таком возрасте обычно хочется каждый раз самому набрать очки, а он читает игру и понимает, как нужно действовать. Егор такой же. Он отлично бросает, при своём росте он очень атлетичный, здорово двигается и с мячом, и без мяча. И баскетбольная школа у него отличная: в начале карьеры он играл в Испании, так что хорошо понимает игру. Так что эти ребята ещё долго будут на высоте», — приводит слова Рэндла пресс-служба «Бруклина» в социальной сети X.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Егор Дёмин перед сезоном НБА выдал мощный данк! Его встретили одобрительными возгласами
Видео
Егор Дёмин перед сезоном НБА выдал мощный данк! Его встретили одобрительными возгласами
$ 360 млн за пять лет. В НБА может появиться крупнейший контракт в истории $ 360 млн за пять лет. В НБА может появиться крупнейший контракт в истории
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android