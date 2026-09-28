«У него отличная баскетбольная школа». Джулиус Рэндл — о Егоре Дёмине

Новоиспечённый форвард «Бруклин Нетс» Джулиус Рэндл рассказал о молодых одноклубниках россиянине Егоре Дёмине и новичке Майкеле Брауне, отметив их талант и стремление развиваться.

«Да нет, я понял вот что: эти ребята очень хотят учиться, хотят становиться лучше. Они, конечно, невероятно талантливы, но у них ещё и настоящий соревновательный характер. Они с самого начала стремятся прибавлять. А когда у тебя есть такой настрой, тебе, по сути, нужны только наставник и хороший пример. В моём возрасте в начале карьеры у меня был лучший пример из возможных — Коби [Брайант]. И, мне кажется, его уроки и тот пример, который он подавал, помогли мне пройти весь этот путь. Вот я уже в своём 13-м сезоне, а всё равно каждый день стараюсь прибавлять, становиться лучше. Талант у них огромный, они многое умеют.

Возьмите Майкела: ему всего 19, он новичок, но он уже выходит из-под заслона в пик-н-ролле и понимает, какое решение принять в каждой ситуации. В таком возрасте обычно хочется каждый раз самому набрать очки, а он читает игру и понимает, как нужно действовать. Егор такой же. Он отлично бросает, при своём росте он очень атлетичный, здорово двигается и с мячом, и без мяча. И баскетбольная школа у него отличная: в начале карьеры он играл в Испании, так что хорошо понимает игру. Так что эти ребята ещё долго будут на высоте», — приводит слова Рэндла пресс-служба «Бруклина» в социальной сети X.