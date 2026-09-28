Дрэймонд Грин объяснил, почему Леброн отказался присоединиться к «Голден Стэйт»

Форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин объяснил, почему звёздный американский форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс отказался присоединиться к команде. По его словам, 41-летний форвард не смог переступить через историю их противостояния и побоялся критики в случае перехода.

«Он просто не смог переступить через прошлое, которое заключается в следующем: «Я сражался с этими парнями снова и снова. Как это теперь будет выглядеть для меня, если я приду туда? Какой волне критики я подвергнусь, если приду туда?» — приводит слова Грина NBA Base в социальной сети Х.

Напомним, Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА.