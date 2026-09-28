Яннис Адетокунбо: если я не лучший, то один из лучших игроков мира

Звёздный греческий форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо на медиадне команды заявил, что считает себя одним из лучших игроков мира, и объяснил, что для него означает это звание.

«Если не лучший, то я один из лучших игроков в мире. Когда ты находишься в топ-5, топ-4, топ-3, вторым, первым, любым — в топ-10, лучший игрок — это тот, кто может повлиять на игру и помочь своей команде пройти далеко в плей-офф и выиграть чемпионство. Это для меня лучший игрок», — приводит слова Адетокунбо Polymarket Hoops в социальной сети X.

Отметим, в сезоне-2025/2026 Адетокунбо провёл за «Милуоки Бакс» 36 матчей регулярного чемпионата. В среднем за игру он набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и 5,4 передачи, а его точность бросков с игры составила 62,4%.