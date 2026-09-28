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Леброн высказался о своей роли в «Филадельфии» и совместной игре с Эмбиидом

Леброн высказался о своей роли в «Филадельфии» и совместной игре с Эмбиидом
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Новичок «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс на медиадне клуба высказался о своей роли в команде, городе и соотечественнике Джоэле Эмбииде.

О своей роли: «Что бы команде ни потребовалось от меня, преимущество моей игры в том, что я могу делать всё. Буквально, я могу делать всё».

О Филадельфии: «Они знают спорт. Они понимают баскетбол. Если ты не делаешь то, что должен, они тебе об этом скажут. Это спортивный город», – высказался Джеймс о своей роли в команде.

О Джоэле Эмбииде: «Сначала мне нужно добраться сюда. Ещё даже дня не прошло. С нетерпением жду возможности увидеть, в чём заключается его процесс. Джо — один из самых талантливых парней в мире. Для него всё всегда упиралось в здоровье».

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Новости. Баскетбол