Леброн высказался о своей роли в «Филадельфии» и совместной игре с Эмбиидом

Новичок «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс на медиадне клуба высказался о своей роли в команде, городе и соотечественнике Джоэле Эмбииде.

О своей роли: «Что бы команде ни потребовалось от меня, преимущество моей игры в том, что я могу делать всё. Буквально, я могу делать всё».

О Филадельфии: «Они знают спорт. Они понимают баскетбол. Если ты не делаешь то, что должен, они тебе об этом скажут. Это спортивный город», – высказался Джеймс о своей роли в команде.

О Джоэле Эмбииде: «Сначала мне нужно добраться сюда. Ещё даже дня не прошло. С нетерпением жду возможности увидеть, в чём заключается его процесс. Джо — один из самых талантливых парней в мире. Для него всё всегда упиралось в здоровье».