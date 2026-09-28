Фото: Леброн Джеймс в джерси «Филадельфии» на медиадне команды

Четырёхкратный чемпион НБА, легендарный баскетболист Леброн Джеймс впервые надел джерси своего нового клуба «Филадельфия Сиксерс» на медиадне команды, который прошёл в понедельник, 28 сентября.

Фото: Аккаунт Ky_Cyrlin в социальной сети Х

Напомним, 41-летний Леброн Джеймс подписал двухлетний контракт с клубом «Филадельфия Сиксерс» на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.

В рамках медиадня американский баскетболист поделился первыми впечатлениями о Филадельфии и высказался о своей роли в команде.