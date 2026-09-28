Американский защитник «Зенита» Ирэбу рассказал о своём увлечении фотосъёмкой

Американский баскетболист «Зенита» Айк Ирэбу рассказал об увлечении фотографией и о том, как приобрёл первую камеру.

— Да, мне всегда нравилось фотографировать. Ещё с детства! Я всегда любил фотографии, мне нравилась сама возможность, скажем так, заморозить время, а снимки — отличный для этого способ. Это лучший вариант путешествия во времени: делаешь хороший кадр, а год спустя смотришь на него и словно возвращаешься в тот самый момент. Вот этот аспект фотографии меня всегда привлекал.

— Помните, когда начали делать первые снимки?

— Свою первую камеру купил, когда играл в Германии в 2018 году. Проблема была в том, что я ещё не понимал, каким именно видом съёмки хочу заниматься. К тому же та камера казалась мне слишком сложной. В итоге через год я её продал. А спустя ещё несколько лет один мой близкий друг рассказал мне о плёночной фотографии, — приводит слова Ирэбу пресс-служба «Зенита».