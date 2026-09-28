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Леброн Джеймс рассказал, что мог перейти в «Нью-Йорк Никс»

Леброн Джеймс рассказал, что мог перейти в «Нью-Йорк Никс»
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Звёздный форвард Леброн Джеймс рассказал на медиадне «Филадельфии», что планировал перейти в «Нью-Йорк Никс» и завершить там карьеру, но передумал после победы «Никс» в чемпионате НБА в июне 2026 года.

«У меня были мысли играть в [«Мэдисон Сквер] Гарден» и завершить карьеру там. Это одно из лучших мест, где я когда-либо играл. Я считаю, что это арена номер один в мире для баскетболиста. Но после того, как они одолели «Сан-Антонио», я такой: «Эй, я не могу».

Я не смог. Вы, ребята, вообще не дали бы мне этого сделать. Но огромное уважение «Никс», очевидно. Невероятная команда, невероятные игроки. Респект [Джейлену Брансону]. Я люблю этого парня, он невероятен. Но да, я счастлив там, где я есть, и с нетерпением жду этого», — приводит слова Джеймса ESPN.

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Фото: Леброн Джеймс в джерси «Филадельфии» на медиадне команды
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