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Лука Дончич рассказал о целях «Лейкерс» на предстоящий сезон НБА

Лука Дончич рассказал о целях «Лейкерс» на предстоящий сезон НБА
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Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич заявил, что целью на сезон является чемпионство, и отметил, что хочет однажды получить MVP, однако эта награда невозможна без успехов команды.

«Реалистично я бы сказал чемпионство, потому что, если это не твоя цель, я не знаю, что ты здесь делаешь. Но я бы хотел, чтобы все, включая меня, приходили каждый день, узнавали что-то новое, старались быть конкурентоспособными и выкладывались каждый день. MVP, очевидно, я хотел бы получить его однажды, однако он не приходит, если команда плоха», — приводит слова Дончича Oh No He Didn't в социальной сети X.

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