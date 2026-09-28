Дёмин и новичок Браун пытались снять футболки во время игры в гольф с Джулиусом Рэндлом

Форвард «Бруклин Нетс» Джулиус Рэндл рассказал, как минувшим летом в Техасе тренировался с одноклубниками Егором Дёминым и Майкелом Брауном-младшим, а также сыграл с ними в гольф.

«Играли немного в гольф в техасскую жару, для них это было довольно интересно. Я вспоминаю третью лунку — они все пытаются снять футболки на поле для гольфа, а так нельзя. Так что мы получили небольшое предупреждение посреди игры. Но мне было весело, мужик. Было освежающе находиться рядом с такой молодой энергией», — приводит слова Рэндла портал ClutchPoints.

Рэндл является трёхкратным участников Матча звёзд и двукратным игроком символических сборных. В прошедшем регулярном сезоне форвард отыграл за «Миннесоту» 79 матчей, выходя на паркет всегда в стартовом составе. В среднем игрок набирал 21,1 очка, 6,7 подбора и пять передач.