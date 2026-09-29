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Тренер «Спёрс» Джонсон рассказал о роли Вембаньямы в игре команды в предстоящем сезоне

Тренер «Спёрс» Джонсон рассказал о роли Вембаньямы в игре команды в предстоящем сезоне
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Главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон рассказал, какую роль звёздный французский центровой Виктор Вембаньяма будет выполнять в атаке команды в предстоящем сезоне в НБА.

«Если говорить об атаке, то ему нужно продолжать контролировать игру и влиять на её ход. Не только набирать очки, но и создавать моменты для партнёров, заставлять защиту принимать решения и пользоваться возможностями, которые возникают перед ним.

И, наверное, ему стоит учиться связывать всё это на протяжении всего матча, практически дирижируя игрой, как это делают лучшие баскетболисты лиги и как уже умеет сам Виктор. Думаю, это одна из областей, в которых ему ещё предстоит прогрессировать», – приводит слова Джонсона NBA Base в социальной сети Х.

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