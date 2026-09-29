«Один из величайших баскетболистов в истории». Клэй Томпсон — об Адетокунбо

Защитник «Майами Хит» Клэй Томпсон высказался об игре в одной команде со звёздным форвардом Яннисом Адетокунбо в предстоящем сезоне НБА.

«Яннис — тот тип игрока, который способен поднять любую франшизу, в которую он приходит. Однажды я смогу оглянуться назад и сказать, что играл с одним из величайших баскетболистов в истории. С ним приятно находиться рядом. Мне повезло играть с несколькими MVP, так что добавить его в этот список просто здорово, и это даёт мне жизнь, чтобы быть ещё лучше, чем я есть», — приводит слова Томпсона Heat Central в социальной сети Х.

Напомним, Томпсон перешёл в «Майами» летом 2026 года, а Адетокунбо стал игроком «Хит» в результате обмена с «Милуоки Бакс».