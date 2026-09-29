«Если игуаны продолжат заходить, я съеду». Адетокунбо пошутил над новым контрактом с «Хит»

Форвард «Майами Хит» Яннис Адетокунбо отказался обсуждать возможное продление контракта с клубом, заявив, что хочет сосредоточиться на предстоящем сезоне. Поводом для вопроса стало появление игуаны у его дома в Майами.

«Не буду отвечать на вопросы о продлении. Хочу сосредоточиться на этом сезоне. Я даже не хочу туда заходить, ещё слишком рано. Но если игуаны продолжат приходить, я, вероятно, съеду. Может, сниму квартиру через дорогу», — приводит слова Адетокунбо Heat Central в социальной сети Х.

31-летний греческий форвард перешёл в «Майами» из «Милуоки Бакс» в результате обмена летом 2026 года. Ранее Адетокунбо опубликовал видео, на котором игуана разгуливает по территории его нового дома в Майами.