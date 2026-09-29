15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он будет держать меня в тонусе». Адетокунбо — о связке с Адебайо в «Майами Хит»

«Он будет держать меня в тонусе». Адетокунбо — о связке с Адебайо в «Майами Хит»
Комментарии

Звёздный новичок «Майами Хит» Яннис Адетокунбо прокомментировал мнение, что они с центровым Бэмом Адебайо не смогут сыграться вместе.

«Когда у тебя два трудолюбивых парня… в итоге это будет выглядеть хорошо. Я знаю, что он будет честен со мной, он скажет мне правду, он станет держать меня в тонусе, и это работает в обе стороны. Защита будет невероятной, он способен растягивать площадку, он может реализовывать броски — я постараюсь делать то же самое… Когда у тебя есть парни, которые подходят к игре одинаково — это не станет сложным», — приводит слова Адетокунбо The HEAT Realm в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Если игуаны продолжат заходить, я съеду». Адетокунбо пошутил над новым контрактом с «Хит»
Комментарии
Новости. Баскетбол