«Он будет держать меня в тонусе». Адетокунбо — о связке с Адебайо в «Майами Хит»

Звёздный новичок «Майами Хит» Яннис Адетокунбо прокомментировал мнение, что они с центровым Бэмом Адебайо не смогут сыграться вместе.

«Когда у тебя два трудолюбивых парня… в итоге это будет выглядеть хорошо. Я знаю, что он будет честен со мной, он скажет мне правду, он станет держать меня в тонусе, и это работает в обе стороны. Защита будет невероятной, он способен растягивать площадку, он может реализовывать броски — я постараюсь делать то же самое… Когда у тебя есть парни, которые подходят к игре одинаково — это не станет сложным», — приводит слова Адетокунбо The HEAT Realm в социальной сети Х.