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Леонард отказался обсуждать расследование НБА по его контракту на медиадне «Торонто»

Леонард отказался обсуждать расследование НБА по его контракту на медиадне «Торонто»
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Баскетболист «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард отказался обсуждать расследование НБА в отношении его контракта с «Лос-Анджелес Клипперс» по поводу обхода правил потолка зарплат во время медиадня «Торонто».

«Понимаю, почему некоторые из вас пришли. Вы хотите услышать о расследовании, но после разговоров с НБА и профсоюзом игроков думаю, что сейчас лучше двигаться дальше и сосредоточиться на своём выступлении за «Торонто». Последние 70 дней эта ситуация и так отвлекала меня.

Я не мог встретиться с одноклубниками и принять участие вместе с ними в мини-лагере. Поэтому сейчас просто хочу говорить о «Рэпторс». Я уже опубликовал заявление, с которым вы можете ознакомиться. Но, как уже сказал, сейчас я просто хочу снова сосредоточиться на баскетболе и на том, чтобы выступать за «Торонто», – приводит слова Леонарда Clutch Points.

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