«Хочу доказать, чего стою как Бронни». Джеймс-младший — о давлении фамилии отца

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс рассказал, что давление из-за знаменитой фамилии отца становится для него мотивацией, так как он хочет доказать, на что способен сам.

«Вы знаете меня как Бронни. Вообще-то меня зовут Леброн. Я уже давно этим занимаюсь, и, думаю, это меня мотивирует: каждый день вставать и доказывать, чего я стою как Бронни, а не как Леброн», — сказал Джеймс-младший.

Сезон-2026/2027 станет для 21-летнего баскетболиста третьим в НБА. На драфте 2024 года «Лейкерс» выбрали его под общим 55-м номером. За карьеру в лиге Джеймс в среднем набирает 2,7 очка, отдаёт 1,1 результативной передачи и делает 0,6 подбора за 8,1 минуты на площадке.