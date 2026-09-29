15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Хочу доказать, чего стою как Бронни». Джеймс-младший — о давлении фамилии отца

«Хочу доказать, чего стою как Бронни». Джеймс-младший — о давлении фамилии отца
Комментарии

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс рассказал, что давление из-за знаменитой фамилии отца становится для него мотивацией, так как он хочет доказать, на что способен сам.

«Вы знаете меня как Бронни. Вообще-то меня зовут Леброн. Я уже давно этим занимаюсь, и, думаю, это меня мотивирует: каждый день вставать и доказывать, чего я стою как Бронни, а не как Леброн», — сказал Джеймс-младший.

Сезон-2026/2027 станет для 21-летнего баскетболиста третьим в НБА. На драфте 2024 года «Лейкерс» выбрали его под общим 55-м номером. За карьеру в лиге Джеймс в среднем набирает 2,7 очка, отдаёт 1,1 результативной передачи и делает 0,6 подбора за 8,1 минуты на площадке.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Егор Дёмин перед сезоном НБА выдал мощный данк! Его встретили одобрительными возгласами
Видео
Егор Дёмин перед сезоном НБА выдал мощный данк! Его встретили одобрительными возгласами
$ 360 млн за пять лет. В НБА может появиться крупнейший контракт в истории $ 360 млн за пять лет. В НБА может появиться крупнейший контракт в истории