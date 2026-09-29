Леброн Джеймс рассказал, каким игроком видит себя в «Филадельфии

Во время медиадня «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс поделился короткими характеристиками партнёров по команде.

Центрового Джоэла Эмбиида он назвал настоящей мощью, форварда Джейлена Брауна — заряженным, разыгрывающего Тайриза Макси — молниеносным, а защитника Ви Джея Эджкомба — будущей звездой. Себя Джеймс видит универсальным игроком, готовым выполнять самые разные задачи.

Стоит отметить, что предстоящий сезон станет для Леброна 24-м в НБА. Ранее он подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт с опцией игрока на второй год. В первом сезоне форвард заработает $ 3,87 млн, во втором — $ 4,07 млн.