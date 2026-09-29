«Придурок». Репортёры не заметили включённый микрофон и резко высказались об игроках НБА

Во время медиадня журналисты «Сакраменто Кингз» попали на запись с включённым микрофоном. На видео, опубликованном в социальных сетях, они высказываются о разыгрывающем Бене Симмонсе и атакующем защитнике Заке Лавине.

«Бен Симмонс — кринж. Просто кринж. Ему ещё повезло, что с ним всё нормально. Зак Лавин симпатичный, но его характер меня чертовски раздражает. Он какой-то, ну, просто натуральный придурок», — говорится в видео.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Контракт Симмонса с «Сакраменто» не гарантирован. По данным СМИ, баскетболист получит $ 1 млн, если попадёт в состав команды к началу сезона. Всю сумму — $ 3,5 млн — он заработает, только если останется в клубе до 10 января 2027 года.

Лавин воспользовался опцией игрока на сезон-2026/2027 и получит за него $ 48,9 млн. Это последний год его пятилетнего контракта на $ 215,2 млн, подписанного с «Чикаго Буллз» в 2022 году. Несмотря на слухи о возможном выкупе контракта, «Кингз» не планируют расторгать соглашение.