15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: Егор Дёмин на медиадне «Бруклина» перед своим вторым сезоном в НБА

Фото: Егор Дёмин на медиадне «Бруклина» перед своим вторым сезоном в НБА
Комментарии

20-летний защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в медиадне команды перед началом своего второго сезона в НБА. На его напульснике был изображён номер 8 с двумя точками сверху — отсылка к букве «ё» в фамилии баскетболиста.

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Стоит отметить, что вес Дёмина составил 212 фунтов (около 96 кг) — на два фунта больше, чем год назад. Летом он целенаправленно работал над силой, чтобы увереннее действовать корпусом в защите и проходить к кольцу. «Я всегда говорил, что, когда стану сильнее, для меня всё изменится», — сказал баскетболист.

В июле 2026 года Дёмин вошёл во вторую символическую сборную Летней лиги НБА. В Лас-Вегасе он набирал в среднем 21 очко, делал 3,7 подбора, отдавал 4,3 передачи и совершал 2,3 перехвата за матч, реализуя 42,6% бросков с игры. В турнире California Classic его средние показатели составили 23 очка и 7,5 подбора за игру.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Егор Дёмин перед сезоном НБА выдал мощный данк! Его встретили одобрительными возгласами
Видео
Егор Дёмин перед сезоном НБА выдал мощный данк! Его встретили одобрительными возгласами