«Время пролетело очень быстро». Егор Дёмин — о втором сезоне в НБА

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями от начала второго сезона в НБА и рассказал, что помогло ему адаптироваться к лиге.

— Каково это — проводить уже второй сезон в НБА?

— Потрясающе. Честно, такое ощущение, будто мой первый медиадень был всего неделю назад. Время пролетело очень быстро. Даже немного грустно: только первый сезон закончился, а у меня уже второй медиадень.

— В прошлом сезоне у тебя было несколько по-настоящему ярких моментов. Думаю, многих удивило, как хорошо ты бросал трёхочковые. Что тебе особенно запомнилось? Что было для тебя важным?

— Думаю, переход был непростым. Я приехал из Европы, потом играл в студенческом баскетболе — то есть постепенно привыкал к американскому стилю игры. В колледже это очень помогло мне с физической составляющей. Но в НБА спортсмены совсем другие, да и сам подход к игре другой. Так что, как я уже сказал, пришлось ко многому привыкать. Но это был отличный опыт.

Я не сразу вошёл в ритм — вернулся после травмы, потом пробивался в стартовый состав. А дальше уже играл против лучших баскетболистов мира, против тех, за кем следил и на кого смотрел, когда рос. Бросок всегда был важной частью моей игры. Но этим летом я много работал и над другими вещами, поэтому в новом сезоне жду от себя более разносторонней игры, — поделился Дёмин во время медиадня «Бруклина».

Читайте перевод интервью с Егором Дёминым на «Чемпионате».