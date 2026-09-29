15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда Белград — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я знал, что он так сделает». Дёмин — о попадании Дончича, которое не сумел остановить

«Я знал, что он так сделает». Дёмин — о попадании Дончича, которое не сумел остановить
Комментарии

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, как воспринимает приветствие новичка в НБА, и вспомнил эпизод из домашнего матча с «Лос-Анджелес Лейкерс», где ему противостоял звёздный словенец Лука Дончич.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Портер - 21, Шарп - 19, Уильямс - 17, Дёмин - 11, Клэкстон - 10, Томас - 8, Вульф - 7, Траоре - 7, Клауни - 6, Сараф - 3, Пауэлл, Мартин, Мэнн, Уилсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дончич - 24, Ларэвиа - 18, Ривз - 15, Хэйс - 9, Эйтон - 7, Вандербилт - 6, Смарт - 6, Хатимура - 5, Кнехт - 4, Джеймс - 4, Тимме - 2, Винсент, Клебер

— У нас часто говорят новичкам: «Добро пожаловать в НБА!» Обычно это происходит, когда кто-нибудь из ветеранов забивает через тебя сверху или просто обходит на скорости. В такие моменты понимаешь: здесь совсем другой уровень. Было ли у тебя что-то подобное в прошлом сезоне?
— Да таких моментов было полно, если честно. Я воспринимаю их как опыт и совсем не стыжусь. Наоборот, во втором сезоне даже жду новых. Первое, что приходит в голову, — домашний матч с «Лейкерс», когда я остался один на один с Лукой [Дончичем]. Он сделал свой