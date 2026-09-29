«Я знал, что он так сделает». Дёмин — о попадании Дончича, которое не сумел остановить

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, как воспринимает приветствие новичка в НБА, и вспомнил эпизод из домашнего матча с «Лос-Анджелес Лейкерс», где ему противостоял звёздный словенец Лука Дончич.

— У нас часто говорят новичкам: «Добро пожаловать в НБА!» Обычно это происходит, когда кто-нибудь из ветеранов забивает через тебя сверху или просто обходит на скорости. В такие моменты понимаешь: здесь совсем другой уровень. Было ли у тебя что-то подобное в прошлом сезоне?

— Да таких моментов было полно, если честно. Я воспринимаю их как опыт и совсем не стыжусь. Наоборот, во втором сезоне даже жду новых. Первое, что приходит в голову, — домашний матч с «Лейкерс», когда я остался один на один с Лукой [Дончичем]. Он сделал свой