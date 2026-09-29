Егор Дёмин назвал цель на сезон-2026/2027 в НБА

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, как планирует перенести опыт дебютного сезона в НБА в новый чемпионат, и объяснил, почему не хочет строить подготовку на желании кому-то что-то доказать.

— У тебя точно были моменты из серии «добро пожаловать в НБА». Но были и такие, когда ты давал соперникам понять: «Я тоже здесь». Как собираешься перенести это в новый сезон? Ты, конечно, ждёшь новых таких моментов, но болельщикам «Нетс» наверняка хочется чаще видеть, как ты сам заявляешь о себе и показываешь свою игру.

— Конечно. Но я не хочу относиться к этому в духе «сейчас всем докажу, что они неправы». У каждого свой путь, каждый развивается по-своему. Этим летом я сосредоточился на собственном прогрессе — на том, чтобы самому становиться лучше и помогать развиваться команде. Стараюсь принять свою роль, помогать ребятам — и самому становиться лучше, помогая им. Я просто хочу становиться лучше с каждым днём и с каждой игрой. И не только сам — мы все должны расти как команда. Причём речь не только об игроках, но и обо всей организации. Наша цель — каждый день становиться лучше, будь то день матча или тренировки, — рассказал Дёмин во время медиадня «Бруклина».

Читайте перевод интервью с Егором Дёминым на «Чемпионате».