«Был в её ложе». Игрок НБА Егор Дёмин рассказал о встрече с Ариной Соболенко на US Open

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, чем занимался летом, и признался, что три дня подряд посещал US Open — 2026, а также побывал в ложе теннисистки Арины Соболенко.

— Знаю, этим летом ты много играл и тренировался. А чем ещё занимался? Ты молодой парень, живёшь в Нью-Йорке — удалось сходить на US Open? Может, ты не знаешь, но российские теннисисты там очень сильны. Как вообще провёл лето?

— Я этим летом много чем занимался, не буду врать. У меня даже есть небольшая серия — Side Quests of the Summer, «летние побочные квесты». Я старался побольше всего посмотреть и попробовать. Как вы и сказали, жить в Нью-Йорке — это удача: здесь можно найти себе занятие не только на баскетбольной площадке. И это не просто здорово, это, мне кажется, необходимо.

Мы очень много работаем. Я сам провожу в зале кучу времени, а сезон длинный. Поэтому важно оставаться в тонусе и не терять желания возвращаться к игре — не только потому, что любишь баскетбол, но и потому, что хочется снова взять мяч в руки. Так что я много чем занимался. Например, три дня подряд ходил на US Open.

— Ничего себе!

— Да. Хотя, честно говоря, в какой-то момент немного подустал от тенниса.

— Болельщики там, конечно, бывают шумными. А [Арину] Соболенко ты видел?

— Да. Я был в её ложе — очень круто.

— Дружище, а главное-то ты и не сказал!

— Да я…

— Надо было с этого начинать! Вот это здорово.

— Да я вообще много чем занимался. Ходил на футбол, на бейсбол — пробовал разные развлечения и в Нью-Йорке, и в других городах, — рассказал Дёмин во время медиадня «Бруклина».

Отметим, что сезон-2026/2027 станет вторым в карьере Егора. На драфте 2025 года россиянин был выбран «Бруклином» под общим восьмым номером. В сезоне-2025/2026 защитник набирал в среднем 10,3 очка, делал 3,3 результативной передачи и 3,2 подбора.

Читайте перевод интервью с Егором Дёминым на «Чемпионате».