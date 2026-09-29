«Не хочу создавать ожидания». Егор Дёмин — о шансах «Бруклина» на 50 побед в НБА

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал слова одноклубника Майкла Портера-младшего о способности команды одержать 50 побед в сезоне, а также рассказал о поездке на Озаркское озеро.

— Так, у меня два вопроса о Майкле Портере-младшем. Недавно он сказал, что эта команда способна одержать 50 побед. Ты сам веришь, что вам это по силам? И ещё — поездка на Озаркское озеро. Я видел видео: похоже, вы отлично провели время. Думаю, это сказывается и на том, как вы играете вместе…

— Да, конечно. Я как раз об этом и говорю: важно проводить время вместе не только на площадке. Это нужно не только для того, чтобы у каждого было всё в порядке с головой, но и для того, чтобы сблизиться с партнёрами по команде, с друзьями. Чтобы мы были не просто коллегами, а друзьями, почти семьёй. И это, безусловно, помогает на площадке. Во всём помогает. Поездка на Озаркское озеро была очень классной. Майк немного показал нам места, где вырос, если можно так сказать, и это было здорово. Он взял с собой всех новичков. Отлично провели время.

— А что насчёт 50 побед? Если команда будет здорова, правда думаешь, что можете к этому приблизиться?

— Да. Слушайте, я вернусь к тому, что уже говорил: нужно каждый день приходить в зал и стараться побеждать — неважно, тренировка это, выходной, день восстановления, игровой день, выездной матч или домашний. Не хочу говорить о цифрах, потому что не хочу создавать ожидания и давление — ни для болельщиков, ни для нас самих. Я верю, что мы можем это сделать. Но сейчас я сосредоточен на другом, и команде тоже нужно сосредоточиться на этом: приходить в зал и каждый день становиться лучше хотя бы на один процент.

— Такое ощущение, будто рядом с нами сейчас сидит Жорди Фернандес .

— Это его слова, не буду врать. Он именно об этом говорит каждый день, — поделился Дёмин во время медиадня «Бруклина».

Читайте перевод интервью с Егором Дёминым на «Чемпионате».