«В прошлом году я был не готов». Дёмин сравнил себя перед первым и вторым сезонами НБА

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о своей физической и моральной готовности ко второму сезону в НБА, а также оценил влияние набора мышечной массы на свою игру.

— В прошлом году, когда мы с тобой здесь сидели, ты был настроен оптимистично и с нетерпением ждал начала сезона. Но пока сам через это не пройдёшь, не поймёшь, что такое НБА. Если оглянуться назад, насколько больше ты сейчас готов — физически и морально?

— Думаю, лично я сейчас полностью готов. В прошлом году — нет, и я говорю честно. Как вы и сказали, я был воодушевлён, мне просто хотелось поскорее начать. Но физически, наверное, я был ещё не совсем готов. И всё же я дал себе шанс играть. А это как раз то, о чём всё время говорит Жорди: как дать себе шанс бороться? Если мы дадим себе такой шанс, у нас будет шанс победить. И так — каждый вечер.

— А как насчёт тех 6-7 кг мышечной массы, которые ты набрал в межсезонье? Насколько это помогло тебе в Летней лиге и как поможет по ходу сезона?

— Это многое меняет. Да вообще всё меняет. Как я и говорил командам во время преддрафтовых встреч: когда стану сильнее, на меня как на игрока будут смотреть совсем иначе. И дело не только в броске. Сила поможет мне проходить под кольцо, создавать моменты для себя и партнёров, действовать эффективнее — и в нападении, и в защите. Защита для меня, наверное… Нет, не наверное — точно будет в приоритете. Да, и работа над этим уже идёт, — рассказал Дёмин во время медиадня «Бруклина».

Отметим, что сезон-2026/2027 станет вторым в карьере Егора. На драфте 2025 года россиянин был выбран «Бруклином» под общим восьмым номером. В сезоне-2025/2026 защитник набирал в среднем 10,3 очка, делал 3,3 результативной передачи и 3,2 подбора.

Читайте перевод интервью с Егором Дёминым на «Чемпионате».