Медведев рассказал о том, как в «Зените» работают над подписанием легионеров

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев высказался о работе с легионерами на трансферном рынке.

— Сложнее ли стало сейчас приглашать легионеров, как «Зенит» решает этот вопрос?

— Действительно, международный баскетбольный рынок меняется, клубы сталкиваются с различными организационными, логистическими и спортивными сложностями. Недопуск «Зенита» и других российских клубов до Евролиги и Еврокубка делает подписание контрактов с лучшими баскетболистами крайне затруднительным, а иногда и просто невозможным. Мы учитываем все эти обстоятельства при формировании состава.

Работа с легионерами ведётся системно: клуб изучает доступные варианты и оценивает каждого кандидата с точки зрения его игровых и индивидуальных качеств, профессиональных требований и возможности адаптации, взаимодействует с агентами. Большую работу проводит наш спортивный директор Сани Бечирович, имеющий авторитет в европейских странах. Наша задача — формировать конкурентоспособную команду, используя все доступные инструменты, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».