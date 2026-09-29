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Медведев рассказал о том, как в «Зените» работают над подписанием легионеров

Медведев рассказал о том, как в «Зените» работают над подписанием легионеров
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев высказался о работе с легионерами на трансферном рынке.

— Сложнее ли стало сейчас приглашать легионеров, как «Зенит» решает этот вопрос?
— Действительно, международный баскетбольный рынок меняется, клубы сталкиваются с различными организационными, логистическими и спортивными сложностями. Недопуск «Зенита» и других российских клубов до Евролиги и Еврокубка делает подписание контрактов с лучшими баскетболистами крайне затруднительным, а иногда и просто невозможным. Мы учитываем все эти обстоятельства при формировании состава.

Работа с легионерами ведётся системно: клуб изучает доступные варианты и оценивает каждого кандидата с точки зрения его игровых и индивидуальных качеств, профессиональных требований и возможности адаптации, взаимодействует с агентами. Большую работу проводит наш спортивный директор Сани Бечирович, имеющий авторитет в европейских странах. Наша задача — формировать конкурентоспособную команду, используя все доступные инструменты, — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

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