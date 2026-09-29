«Феноменальный снайпер». Портер — о прогрессе Дёмина перед вторым сезоном в НБА

Чемпион НБА и форвард команды «Бруклин Нетс» Майкл Портер-младший высказался о прогрессе Егора Дёмина перед стартом второго сезона россиянина в лиге.

«Я не могу нахвалиться Егором — в плане работы, которую он проделал, и той разницы, которую я вижу в его игре. И Егор был парнем, у которого уже в прошлом году были такие большие вспышки. Он показывал много клатчевых выступлений. Он показывал свою бесстрашность, свои способности к броскам. И я думаю, что работа с Элвином в тренажёрном зале — у всех этих ребят… они просто выглядят лучше и иначе. Егор стал чувствовать себя гораздо комфортнее с мячом в руках как разыгрывающий.

Парни не могут его окружить и играть против него физически. Он очень комфортно чувствует себя с мячом в руках. Но теперь он чаще врывается в краску, чаще идёт вниз. Выглядит очень комфортно при завершении у кольца. Так что, думаю, Егор очень комфортно играет на позиции разыгрывающего или атакующего защитника. Я имею в виду, он определённо физически созрел достаточно, чтобы играть разыгрывающего, если это потребуется. Потому что да, парни не беспокоят его, когда на него оказывают давление.

Так что я воодушевлён играть с Егором. Я думаю, он феноменальный шутер и снайпер, но также отличный пасующий. Так что он может делать много вещей на баскетбольной площадке: подбирать, вести быстрый отрыв, бросать. И теперь, когда он попадает в «краску» и завершает у кольца, я думаю, он совершит огромный скачок», — приводит слова Портера пресс-служба команды.