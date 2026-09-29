Евролига: расписание матчей на 29 сентября

Во вторник, 29 сентября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоятся матчи 2-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей 29 сентября (время московское):

19:00 — «Дубай» – «Барселона»;

20:00 — «Анадолу Эфес» – «Реал» Мадрид;

20:00 — «Жальгирис» – «Олимпиакос»;

20:45 — «Фенербахче» – «Бавария»;

21:00 — «Црвена Звезда» – «Хапоэль» Тель-Авив;

21:30 — «Олимпия» Милан – «Виртус» Болонья;

21:30 — «Валенсия» – «Баскония»;

21:45 — «Париж» – «Партизан».

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.