Еврокубок: расписание матчей на 29 сентября

Во вторник, 29 сентября, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2026/2027 состоится первый игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей 29 сентября (время московское):

19:00 — «Ригас Зелли» – «Дертона Баскет»;

19:00 — «Нептунас» – «Тренто»;

20:00 — «Тофаш» – «Хемниц 99»;

21:00 — «Ле-Ман» – «Арис»;

21:00 — «Хапоэль» Иерусалим – «Росток Сивулвз»;

21:30 – «Умана Рейер» – «Фрапорт Скайлайнерс».

В турнире принимают участие 32 команды, которые разделены на четыре группы по восемь клубов — А, В, С и D.