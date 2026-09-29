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Расписание матчей баскетбольного Еврокубка – 2026/2027 на 29 сентября

Еврокубок: расписание матчей на 29 сентября
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Во вторник, 29 сентября, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2026/2027 состоится первый игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей 29 сентября (время московское):

19:00 — «Ригас Зелли» – «Дертона Баскет»;
19:00 — «Нептунас» – «Тренто»;
20:00 — «Тофаш» – «Хемниц 99»;
21:00 — «Ле-Ман» – «Арис»;
21:00 — «Хапоэль» Иерусалим – «Росток Сивулвз»;
21:30 – «Умана Рейер» – «Фрапорт Скайлайнерс».

В турнире принимают участие 32 команды, которые разделены на четыре группы по восемь клубов — А, В, С и D.

Календарь Еврокубка сезона-2026/2027
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2026/2027
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Евролига: расписание матчей на 29 сентября
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