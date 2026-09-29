«Очень приятно». Дончич — о роли лидера вместе с Ривзом после ухода Леброна

27-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о своём отношении к роли лидера в клубе после ухода 41-летнего четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Мы с Остином [Ривзом] теперь лидеры команды? Это очень приятно. Очевидно, это новый вызов, но я уже бывал в таком положении в своей карьере несколько раз, так что для меня это не ново. Но я чувствую себя отлично. Я воодушевлён и, как я сказал, готов идти вперёд», — приводит слова Дончича издание Heavy.