Видео: Тайлер Хирроу в форме «Милуоки Бакс» на медиадне команды

В социальных сетях появился видеоролик с прошедшего в ночь на 29 сентября медиадня команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс», где поклонники висконсинского клуба смогли увидеть 26-летнего звёздного американского защитника Тайлера Хирроу в форме клуба.

На драфте НБА 2019 года Тайлер был выбран в первом раунде под 13-м номером командой «Майами Хит», за который выступал вплоть до 2026 года. Вместе с командой из Флориды Тайлер выходил в финал североамериканской лиги. В 2025-м он стал победителем конкурса трёхочковых и также принял участие в самом Матче звёзд.

Лучший шестой игрок — 2022 был обменян в «Милуоки» летом 2026-го.