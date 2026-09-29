«Для меня это наследие». Йокич — о желании продлить контракт с «Денвером»

Звёздный центровой и чемпион НБА Никола Йокич высказался о контракте с «Денвер Наггетс».

«Я подпишу в следующем году. Если они захотят меня (смеётся). Я говорил с Беном [Тензером]. Я говорил с Джоном [Уоллесом]. Я говорил с Джошем [Кронке]. Они знают моё мнение. Я был более чем открыт об этом, и надеюсь, они доверяют мне.

«Мне нравится говорить, что, когда я пришёл сюда, на трибунах было не много людей, а теперь у нас 150 аншлагов подряд, что-то в этом роде, — сказал Йокич. — Так что для меня это действительно много значит — что я был здесь, когда мы, по сути, были так себе командой, а теперь мы выросли, выиграли чемпионство и у нас всё ещё есть способность и возможность соревноваться на высоком уровне и выигрывать чемпионство. Так что для меня это наследие. Ты хочешь быть легендарным. Ты хочешь, чтобы тебя помнили. Так что я думаю, что именно так ты это и делаешь — в моём понимании», — приводит слова Йокича The Denver Post.