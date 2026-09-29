Ушедший из приморского «Динамо» Ньюмэн — игрок «Зенита»

29-летний американский защитник Малик Ньюмэн, который 20 сентября покинул состав «Динамо» Владивосток, стал игроком другой команды Единой лиги ВТБ — «Зенита». Об этом сообщила пресс-служба санкт-петербургского клуба.

«Сине-бело-голубые и американский защитник договорились о сотрудничестве. Контракт подписан до конца сезона-2026/2027. Баскетбольный клуб «Зенит» приветствует Малика в Санкт-Петербурге и желает удачи в предстоящем сезоне Единой лиги», — говорится в сообщении клуба.

Ньюмэн присоединился к команде из Владивостока минувшим летом. Ранее он уже играл в Единой лиге — в составе саратовского «Автодора» в сезоне-2022/2023.