В «Денвере» высказались по поводу продления контракта Йокича

Исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» Бен Тензер высказался о продлении контракта с 31-летним сербским центровым и чемпионом лиги Николой Йокичем.

«Мы, очевидно, не можем комментировать следующее лето и что-то из будущего, но мы чувствуем себя очень комфортно в отношении отношений и доверия там. Вы слышали от него и то, что он сказал. У нас нет опасений», — приводит слова Тензера издание The Denver Posrt.

26 июня 2014 года Йокич на драфте НБА был выбран под общим 41-м номером командой «Денвер Наггетс», а в 2023-м помогу клубу завоевать чемпионский титул.