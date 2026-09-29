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В «Денвере» высказались по поводу продления контракта Йокича

В «Денвере» высказались по поводу продления контракта Йокича
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Исполнительный вице-президент по баскетбольным операциям клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» Бен Тензер высказался о продлении контракта с 31-летним сербским центровым и чемпионом лиги Николой Йокичем.

«Мы, очевидно, не можем комментировать следующее лето и что-то из будущего, но мы чувствуем себя очень комфортно в отношении отношений и доверия там. Вы слышали от него и то, что он сказал. У нас нет опасений», — приводит слова Тензера издание The Denver Posrt.

26 июня 2014 года Йокич на драфте НБА был выбран под общим 41-м номером командой «Денвер Наггетс», а в 2023-м помогу клубу завоевать чемпионский титул.

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