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«В фантастической форме». Журналист оценил мышечную массу Дончича на медиадне «Лейкерс»

«В фантастической форме». Журналист оценил мышечную массу Дончича на медиадне «Лейкерс»
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Американский инсайдер и журналист Сэм Амик после медиадня клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался о форме 27-летнего звёздного словенского защитника Луки Дончича, выступающего за команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Здесь, в Лос-Анджелесе, Лука Дончич говорит, что у него нет никаких ограничений из-за травмы подколенного сухожилия, которая стоила ему концовки прошлого сезона.

В качестве примечания: его форма выглядит фантастической. Учитывая состояние его тела в конце его пребывания в Далласе, стоит отметить, что ему удалось улучшить своё физическое состояние второе межсезонье подряд», — написал Амик в колонке для The Athletic.

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