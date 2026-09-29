Стали известны призёры Кубка имени С. Н. Тараканова

В понедельник, 28 сентября, состоялись матчи за первое и за третье место Кубка имени С. Н. Тараканова. В финале «Тверь-Политех» обыграла БК «Московский» (96:74) и обеспечила себе участие в Кубке России, где соперником команды в 1/16 финала станет «Югра» из Суперлиги.

Финал

«Тверь-Политех» (Тверь) — БК «Московский» (Москва) — 96:74 (25:20, 27:20, 23:21, 21:13).

«Тверь-Политех»: Лебедев (26), Герасимов (20), Кольцов (18+9 передач), Иванов (14+9 подборов), Якунин (5), Покровский (5), Ионов (5), Дыба (2), Лавров (1), Гимаев (0).

БК «Московский»: Карпачёв (19), Щеголихин (17), Козлов (15), Ткаченко (12), Дебда (6), Попов (4), Алиев (1), Жмако (0), Першин (0), Ивлев (0), Киселёв (0), Греков (0).

За третье место

«СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодарский край) — «ТСК-УРАЛ — УрГУПС» (Екатеринбург) — 81:105.

«СШОР-Локомотив-Кубань»: Альмяшев (21+9 подборов), Бойков (19), Маринчев (10).

«ТСК-УРАЛ — УрГУПС»: Поролев (28), Рогкустов (24), Асташенко (13), Милютин (12), Митин (10+7 передач).