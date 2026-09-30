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Маккаби — Бешикташ: прямая трансляция матча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу 2026/2027 начнется в 21:05

Начало прямой видеотрансляции матча Евролиги «Маккаби» Тель-Авив — «Бешикташ»
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30 сентября в 21:05 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу сезона-2026/2027 между клубами «Маккаби» Тель-Авив и «Бешикташ».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
30 сентября 2026, среда. 21:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
93 : 109
Бешикташ
Стамбул, Турция
Маккаби Т-А: Лундберг, Оар, Кларк, Бэкот, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Уоллес, Лиф, Тайс, Мадар, Колсон
Бешикташ: Дотсон, Деджулиус, Угурлу, Морган, Бирсен, Уилбекин, Оморуи, Браун, Ноуэлл, Коркмаз, Габриэль, Жижич

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Евролиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Евролиги сезона-2026/2027
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