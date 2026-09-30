15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бахчешехир — Рома: прямая трансляция матча 1-го тура группового этапа Еврокубка по баскетболу 2026/2027 начнется в 19:00

Начало прямой видеотрансляции матча Еврокубка «Бахчешехир» — «Рома»
Комментарии

30 сентября в 19:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 1-го тура группового этапа Еврокубка по баскетболу сезона-2026/2027 между клубами «Бахчешехир» и «Рома».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Еврокубок . Группа D. 1-й тур
30 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
Бахчешехир
Стамбул, Турция
Окончен
91 : 78
Рома
Италия

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Еврокубка сезона-2026/2027
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2026/2027
Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
«Я встретил братьев на всю жизнь». Герой чемпионского «Зенита» — снова в России
Эксклюзив
«Я встретил братьев на всю жизнь». Герой чемпионского «Зенита» — снова в России

Самый низкий баскетболист:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android