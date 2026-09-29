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Отец Дёмина объяснил, почему Егор уехал из России играть в «Реал» Мадрид

Отец Дёмина объяснил, почему Егор уехал из России играть в «Реал» Мадрид
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Владимир Дёмин, являющийся отцом российского защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, объяснил, как его сын оказался в мадридском «Реале».

— Почему Егор не остался играть в России, а уехал в мадридский «Реал»?
– После двух полученных наград MVP на первенствах России Егору стали поступать предложения от российских и европейских клубов. Когда к тебе проявляет интерес мадридский «Реал», это уже очень серьёзный уровень. Для Егора это была возможность оказаться в одной из самых знаменитых и успешных систем Европы и развивать свои лучшие качества, одновременно принося результат команде. Он выиграл с «Реалом» два титула в юношеской Евролиге. У него там была значительная роль, опция игрока, способного реализовывать свои моменты и создавать их для партнёров. Он был одним из лидеров команды и стал одним из самых ярких проспектов Европы, — приводит слова Дёмина-старшего Metro.

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