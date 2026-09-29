Егор Дёмин привёл забавный эпизод, пошутив о прибавке в силе
Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о забавном эпизоде во время игры в гольф вместе с товарищами по команде Майкелом Брауном-младшим и Джулиус Рэндлом минувшим летом.
«Да, мы сломали пару клюшек. Просто потому, что этим летом стали сильнее. А удар лучше не становится… Хорошо, что гольф — не то, чем мы занимаемся. Хорошо для нас и для всех остальных», — приводит слова Дёмина североамериканский журналист Майк Воркунов на своей странице в социальной сети.
Ранее подробностями об игре в гольф с Дёминым и Брауном-младшим поделился и Рэндл.
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