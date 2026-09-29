Игрок НБА Егор Дёмин выразил желание выступать за сборную России

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин на медиадне клуба рассказал о желании в будущем выступать за сборную России. Об этом информирует портал NetsDaily.

Дёмин отметил, что не знаком с деталями возможного возвращения России на международную арену, включая Олимпиаду-2028, однако хотел бы в будущем играть за сборную — в том числе на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Напомним, Дёмин досрочно завершил прошлый сезон НБА из-за усилившейся боли в левой стопе, связанной с подошвенным фасциитом. В своём дебютном сезоне в североамериканской лиге Егор принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.