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«К счастью, не перелом». В УНИКСе уточнили диагноз Алексея Шведа

«К счастью, не перелом». В УНИКСе уточнили диагноз Алексея Шведа
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что травма капитана команды Алексея Шведа оказалась менее серьёзной, чем предполагалось. Ранее клуб сообщил, что Швед пропустит около двух месяцев из-за перелома кисти.

«Я как раз собрал наш коллектив на эту тему. Конечно, потеря. И последний матч Алексей провёл достойно. Но диагноз такой, что, к счастью, не перелом, а трещина небольшая. Будем надеяться на нашу медицину, что Алексей быстрее вернётся в строй. Так что ждём, всё более‑менее нормально, Алексей ещё покажет себя в этом сезоне. Мы надеемся, что он восстановится пораньше», — приводит слова Богачёва издание «Матч ТВ».

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