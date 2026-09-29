«К счастью, не перелом». В УНИКСе уточнили диагноз Алексея Шведа

Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что травма капитана команды Алексея Шведа оказалась менее серьёзной, чем предполагалось. Ранее клуб сообщил, что Швед пропустит около двух месяцев из-за перелома кисти.

«Я как раз собрал наш коллектив на эту тему. Конечно, потеря. И последний матч Алексей провёл достойно. Но диагноз такой, что, к счастью, не перелом, а трещина небольшая. Будем надеяться на нашу медицину, что Алексей быстрее вернётся в строй. Так что ждём, всё более‑менее нормально, Алексей ещё покажет себя в этом сезоне. Мы надеемся, что он восстановится пораньше», — приводит слова Богачёва издание «Матч ТВ».