«Всегда были такими». О'Нил раскрыл, в чём баскетболисты из Европы превосходят игроков НБА

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил объяснил, в чём, как ему кажется, европейские баскетболисты превосходят американских.

«Всегда говорил, что европейские игроки гораздо более фундаментально подкованы, чем американские. У нас чуть больше таланта, мы выше прыгаем, быстрее бегаем, но эти парни действительно в первую очередь играют в баскетбол головой. Мы любим использовать свою физическую мощь и свои природные данные. Думаю, именно поэтому игра всё больше становится похожей на европейскую.

Но эти парни всегда умели растягивать площадку, бросать, играть в защите. Они всегда были жёсткими. Поэтому у нас не так много американских центровых. Все центровые, которые действительно оказались хорошими центровыми, — из-за границы. У них есть Йокич или Эмбиид. Не могу вспомнить других имён, но игра определённо изменилась по сравнению с той, в которую принимал участие я», — приводит слова О'Нила портал Basket News.