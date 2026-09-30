Цена новой команды в НБА с учётом постройки арены составит не менее $ 13 млрд — ESPN

Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в ближайшем будущем выберет победителя тендера на приобретение новой команды из Лас-Вегаса.

Согласно имеющейся информации, цена за франшизу и новую арену составит не менее $ 12-13 млрд. Руководство склоняется к тому, чтобы утвердить к концу декабря новый клуб из Лас-Вегаса раньше, чем команду из Сиэтла, поскольку в Лас-Вегасе более активный рынок с более высокими предложениями, а сам процесс сводится к логистике строительства новой арены.

Также отмечается, что в число финалистов на приобретение клуба входят: Нэнси Уолтон Лори и Билл Лори, Стив Апостолопулос и Марк Ласри, Билл Фоли и Джерри Коланджело. При этом проигравшие претенденты на торгах за приобретение клуба из Лас-Вегаса получат возможность подать заявку на выборы руководства команды из Сиэтла. Лига планирует задействовать новые команды уже в сезоне 2028-2029 годов.