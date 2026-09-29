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«Было немного грустно». Лука Дончич — о переходе Леброна Джеймса в «Филадельфию»

«Было немного грустно». Лука Дончич — о переходе Леброна Джеймса в «Филадельфию»
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27-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», на медиадне команды рассказал о своей реакции на уход 41-летнего американского форварда Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс» минувшим летом.

«Было немного грустно. Играть с Леброном было потрясающе. Я многому у него научился. Мы все знаем, кто такой Леброн Джеймс», — приводит слова Дончича издание ESPN.

Предстоящий сезон станет для Леброна 24-м в НБА. Он подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт с опцией игрока на второй год. В первом сезоне форвард заработает $ 3,87 млн, во втором — $ 4,07 млн.