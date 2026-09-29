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Никола Йокич: хотел бы, чтобы каждый игрок НБА съездил на полгода в Европу

Никола Йокич: хотел бы, чтобы каждый игрок НБА съездил на полгода в Европу
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31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сербский баскетболист Никола Йокич, выступающий на позиции центрового в составе клуба «Денвер Наггетс», выразил уверенность в том, что игроки лиги могли бы получить пользу от опыта выступления в Европе.

«Хотел бы, чтобы каждый игрок НБА съездил на полгода выступать в Европе — просто чтобы увидеть, насколько там большое давление… В среду ты играешь против «Олимпиакоса» в Греции, потом играешь дома против «Црвены Звезды» или «Партизана». Если у тебя три поражения подряд — это большое дело», — сказал Йокич на пресс-конференции.

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