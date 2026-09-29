Экс-игрок НБА Джей Ар Смит арестован в Техасе по делу о домашнем насилии

Бывший баскетболист НБА Джей Ар Смит был арестован в штате Техас по обвинению в нанесении телесных повреждений в рамках дела о домашнем насилии. Об этом свидетельствуют данные тюрьмы округа Хант, которые опубликовало издание TMZ.

Смит был помещён в следственный изолятор Hunt County Detention Center. Согласно тюремным записям, залог на данный момент не назначен. Подробности инцидента, включая личность пострадавшего, не раскрываются.

Ранее Смит уже отбывал тюремное заключение: он провёл за решёткой 24 дня после признания вины в неосторожном вождении в связи с аварией 2007 года, в которой погиб один из пассажиров.