Грин — о Смарте: трудно уйти от минимальной зарплаты, если однажды на неё попал

Форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал слова защитника Маркуса Смарта, который заявил, что выбрал «Хьюстон Рокетс» вместо «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за неуважительного предложения калифорнийского клуба.

«В этой лиге не всегда решающим является то, кто играл лучше: возможно, он и играл лучше Остина Ривза в плей-офф, но Маркусу Смарту не дадут столько же, сколько Остину Ривзу, только потому, что он сыграл лучше него