Фото: новый игрок «Зенита» Крис Ледлум прилетел в Петербург

Новичок баскетбольного «Зенита» американский форвард Крис Ледлум поделился публикацией в социальной сети, на которой видно Казанский собор в Санкт-Петербурге.

Легионер прибыл в Санкт-Петербург Фото: Из личного архива Криса Ледлума

Крису Ледлуму 25 лет. Уроженец Бруклина четыре года представлял Гарвардский университет на студенческом уровне, позднее — Университет Сент-Джонса.

Сезон-2024/2025 провёл за французский «Элан Беарне», спортсмен вышел на паркет в 34 играх в регулярном чемпионате и плей-офф второго французского дивизиона и стал самым ценным игроком.

В сезоне-2025/2026 выступал за немецкий «Ратиофарм Ульм», проведя 34 игры в чемпионате и 14 матчей в Еврокубке. В 2025-м и 2026-м принимал участие в Летней лиге НБА.