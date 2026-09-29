Судьи НБА будут строже наказывать за отталкивание соперников свободной рукой

В сезоне-2026/2027 судьи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) будут уделять повышенное внимание использованию свободной руки атакующими игроками для создания пространства и получения преимущества. Этот приём станет одним из приоритетов при судействе матчей.

Правило, запрещающее подобные действия, уже существует. Согласно видеосправочнику НБА, атакующий игрок совершает фол, если вытягивает руку, чтобы толкнуть соперника, захватить его или иным образом сместить защитника. При этом в новом сезоне арбитры будут внимательнее следить за соблюдением этого требования.

Вопрос использования свободной руки активно обсуждался во время плей-офф прошлого сезона. Тогда форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун получил 10 фолов в нападении. Баскетболист выразил недовольство решениями судей, заявив, что они уделяют особое внимание его свободной руке. Также Браун отметил, что подобный приём используют многие игроки лиги.

В сезоне-2026/2027 арбитры должны будут обращать больше внимания на отталкивания свободной рукой во время проходов, степ-бэков и смены направления движения. При этом лига намерена уделять внимание соблюдению действующего правила при судействе матчей регулярного чемпионата и плей-офф.